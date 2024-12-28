  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Белинда Бенчич: «Сейчас я меньше давлю на себя в матчах, потому что теннис больше не вся моя жизнь. Мой приоритет – семья»
0

Белинда Бенчич: «Сейчас я меньше давлю на себя в матчах, потому что теннис больше не вся моя жизнь. Мой приоритет – семья»

Белинда Бенчич рассказала о возвращении в тур после рождения ребенка.

Швейцарка обыграла Клое Паке (6:3, 6:1) на United Cup.

– Вы родили 8 месяцев назад и вернулись в тур спустя 6 месяцев после этого. Как у вас это получилось?

– Думаю, мой уровень выше, чем я ожидала. Я не думала, что буду здесь играть. Честно говоря, возвращение в тур было намного быстрее, чем я думала. Это замечательно.

Я не торопила события и была очень аккуратна. Не хочу на себя давить с возвращением в тур. Думаю, я была готова, и смысла тренироваться больше не было. Это немного скучно, правда? Лучше играть матчи.

Я чувствую себя лучше с каждой встречей. Больше всего мне надо прибавить в физическом плане. Сегодня в матче я немного не знала свою соперницу. Я была удивлена тем, как она играет. Потребовалось время, чтобы немного разобраться. Но я справилась.

Конечно, я буду нервничать – я так долго не играла. Я рада, что провела несколько матчей в прошлом сезоне, так что мне не надо прибавлять от нуля и до ста.

Я очень уважаю всех мам. Удивительно, через что проходят женщины, как меняется тело. Мы [с Мартином Хромковичем] не могли быть еще счастливее, мы стали родителями. Наша жизнь изменились, но это точно к лучшему. Мы очень рады Белле, сейчас она здесь. Мы прошли через перелет до Австралии.

– В роли мамы вы иначе смотрите на свое возвращение?

– Именно это я и хочу понять. В матчах, которые я уже провела, мне кажется, я была намного спокойнее. Я не давила на себя так сильно, как раньше.

Раньше теннис был всей моей жизнью, и я сильно на себя давила. А теперь это не самое главное. Мой приоритет – семья. И я могу оставить неудачный день на корте. Вот что изменилось.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Бенчич
logoБелинда Бенчич
logoWTA
logoUnited Cup
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Канада победила Хорватию, Франция проиграла Швейцарии, Австралия – Аргентине
84 минуты назад
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Греция играет с Испанией
сегодня, 10:26Live
Кириос о паре с Джоковичем: «Все считают, что играть с ним – это удовольствие. И со мной тоже, будем честны»
1сегодня, 10:25
Окленд (WTA). Эрика Андреева сыграет с Волынец, Радукану – с Монтгомери, Осака – с квалифаером
1сегодня, 10:05
Джокович о паре с Кириосом: «Будет весело. Мы обсуждали это еще на «Уимблдоне»
сегодня, 09:52
Гонконг (ATP). Рублев начнет матчем против Сафиуллина или Марожана, Хачанов – против Шаповалова или Нисикори
1сегодня, 09:23
Брисбен (WTA). Касаткина может в первом матче сыграть с Кудерметовой, Мирра Андреева – с Блинковой
сегодня, 09:02
Джокович и Кириос сыграют в паре в Брисбене
19сегодня, 08:03
Рыбакина выложила фото с квоккой
7сегодня, 07:45Фото
Брисбен (ATP). Кириос встретится с Мпетши Перрикаром в первом матче за 18 месяцев, Джокович сыграет с Хиджикатой
5сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем