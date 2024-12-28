Белинда Бенчич: «Сейчас я меньше давлю на себя в матчах, потому что теннис больше не вся моя жизнь. Мой приоритет – семья»

Белинда Бенчич рассказала о возвращении в тур после рождения ребенка.

Швейцарка обыграла Клое Паке (6:3, 6:1) на United Cup.

– Вы родили 8 месяцев назад и вернулись в тур спустя 6 месяцев после этого. Как у вас это получилось?

– Думаю, мой уровень выше, чем я ожидала. Я не думала, что буду здесь играть. Честно говоря, возвращение в тур было намного быстрее, чем я думала. Это замечательно.

Я не торопила события и была очень аккуратна. Не хочу на себя давить с возвращением в тур. Думаю, я была готова, и смысла тренироваться больше не было. Это немного скучно, правда? Лучше играть матчи.

Я чувствую себя лучше с каждой встречей. Больше всего мне надо прибавить в физическом плане. Сегодня в матче я немного не знала свою соперницу. Я была удивлена тем, как она играет. Потребовалось время, чтобы немного разобраться. Но я справилась.

Конечно, я буду нервничать – я так долго не играла. Я рада, что провела несколько матчей в прошлом сезоне, так что мне не надо прибавлять от нуля и до ста.

Я очень уважаю всех мам. Удивительно, через что проходят женщины, как меняется тело. Мы [с Мартином Хромковичем] не могли быть еще счастливее, мы стали родителями. Наша жизнь изменились, но это точно к лучшему. Мы очень рады Белле, сейчас она здесь. Мы прошли через перелет до Австралии.

– В роли мамы вы иначе смотрите на свое возвращение?

– Именно это я и хочу понять. В матчах, которые я уже провела, мне кажется, я была намного спокойнее. Я не давила на себя так сильно, как раньше.

Раньше теннис был всей моей жизнью, и я сильно на себя давила. А теперь это не самое главное. Мой приоритет – семья. И я могу оставить неудачный день на корте. Вот что изменилось.