Бенчич вышла в первый финал турнира WTA после декрета и вернется в топ-100
Белинда Бенчич вышла в финал турнира WTA 500 в Абу-Даби.
В четвертьфинале она обыграла прошлогоднюю чемпионку Елену Рыбакину (Бенчич – чемпионка-2023).
Бенчич вышла в первый финал турнира WTA с апреля 2023-го и 19-й в карьере. На следующей неделе она вернется в топ-100.
Напомним, швейцарка вернулась в тур в октябре 2024-го после года отсутствия. В апреле 2024-го она родила дочь.
За титул экс-четвертая ракетка мира поборется с 20-летней Эшлин Крюгер.
Опубликовала: Любовь Энина
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