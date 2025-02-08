Потапова вышла в финал впервые за 2 года
Анастасия Потапова вышла в финал WTA 250 в Клуж-Напоке.
Россиянка победила 128-ю ракетку мира Александру Саснович – 6:3, 7:5.
Потапова шестой раз в карьере сыграет в финале, ее статистика в них – 2:3. Последний раз она доходила до этой стадии два года назад на турнире в Линце, где взяла титул.
В финале в Клуж-Напоке россиянка поборется с №72 Лючией Бронцетти, у которой ведет в личке 4:0.
Опубликовано: Алёна Майорова
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