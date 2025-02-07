Потапова вышла в полуфинал впервые с августа 2024-го

Анастасия Потапова стала полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке.

Во втором круге она обыграла немку Эллу Зайдель 6:2, 6:3.

Потапова вышла в полуфинал турнира WTA впервые с августа 2024-го.

Завтра она поборется с Александрой Саснович, которой уступает в личных встречах 0:1 (матч был в 2019-м).