Потапова вышла в полуфинал впервые с августа 2024-го
Анастасия Потапова стала полуфиналисткой турнира в Клуж-Напоке.
Во втором круге она обыграла немку Эллу Зайдель 6:2, 6:3.
Потапова вышла в полуфинал турнира WTA впервые с августа 2024-го.
Завтра она поборется с Александрой Саснович, которой уступает в личных встречах 0:1 (матч был в 2019-м).
Опубликовала: Любовь Энина
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