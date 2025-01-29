Анастасия Потапова: «Иногда Андреев после матча говорит: «Как ты мне могла сказать «иди в жопу»?» А я этого не помню»

Анастасия Потапова рассказала об эмоциях на корте.

– Считаю сильной стороной свою психологию. Я люблю даже находиться под давлением. На корте чем хуже обстановка...

– То есть болеть нужно против тебя?

– Только против меня. Меня это очень сильно подстегивает.

– Еще чтобы соперница была сучка редкостная?

– Да. Некоторые девчонки боятся выходить против своих «врагов». А я обожаю такие матчи.

– А кто у тебя вызывает максимальный градус эмоций?

– Наверное, [Даниэль] Коллинс не самая приятная. Истерия на корте излишняя. Тебе уже не 15 лет, зачем оно надо.

Но я спокойно к этому отношусь, потому что мне приятнее смотреть на такую истерию, чем на какое-то холодное лицо, по которому непонятно – ей вообще есть дело до тенниса, она проигрывает, выигрывает? Есть абсолютно неэмоциональные игроки, но это не моя история. Я люблю наблюдать за экшеном, за эмоциями. Наверное, в случае с Даниэль это как-то ту мач, но я предпочту истерию и агонию, чем покерфейс.

На корте вообще выходят демоны. Возьмем Даню Медведева, Андрюху [Рублева] – мы на корте вообще другие люди. Я никогда в жизни не сужу человека по поведению на корте. Я сама с перчинкой на корте (смеется). Я сама могу сказать: «Да идите и вы, и вы, и вы все вместе туда».

– Ты каждого тренера посылала?

– Я не посылала всех, кроме Игоря Андреева (смеется). Наверное, потому что у нас очень близкие отношения, он стал как семья. Мы перешли просто вот эту грань и были моменты, когда я позволила себе слишком много и после матча я извинялась.

В Стамбуле (где Потапова выиграла первый титул WTA – Спортс’‘) отвратительно себя вела. Иногда он мне после матча говорит: «Как ты мне могла сказать «иди в жопу»?

– И ты помнишь это?

– Нет. В этом и прикол. Я говорю: «Не было такого». А он мне потом видео с камеры на корте показывает, там просто тишина и Настя: «Иди в жопу!» Я говорю: «Ну, было, окей» (улыбается). А я не помню. Это эмоции бьют через край, не контролируешь себя вообще, – сказала россиянка в интервью каналу «Больше!»