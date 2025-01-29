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Потапова об отношениях с Шевченко: «Мы подали на развод после US Open. Это было вынужденное и правильное решение»

Анастасия Потапова рассказала о разводе с Александром Шевченко.

33-я ракетка мира дала интервью каналу «Больше!»

– Как ты себя чувствуешь? Умиротворение, которое пришло, связано с разводом?

– Как бы это не звучало, но скорее всего да. В конце года были приняты колоссально шокирующе решения. Это жизнь, и такое происходит. Это надо принять.

Конечно, очень обидно, что все случилось так, как случилось, но я желаю Саше самого лучшего. Он этого достоин, я желаю ему огромной удачи в его карьере, потому что он действительно талантливый парень и ему надо продолжать работать и развиваться как игроку. Я могу сказать это на камеру, я не стесняюсь этих слов.

У нас были проблемы, которые... Некоторые пары проходят, а некоторые нет. К сожалению, мы стали одной из пар, которые их не прошли.

– Это связано с вашим возрастом? С тем, что вы юные?

– Я больше склоняюсь, что да, именно с возрастом.

– Все остро воспринимается?

– Конечно. Все воспринимается острее, чем позже. Даже сейчас я смотрю на какие-то моменты, когда мне казалось, что это взрыв мозга, но уже прошло время, устаканилось – и я понимаю, что можно было и не так эмоционально ко всему относиться.

– Не так все критично?

– Да. Но, наверное, это было вынужденное и правильное решение. И я уверена, что нам обоим от этого будет только лучше.

– Как ты играла в теннис в такие моменты?

– Очень тяжело. Мы много выясняли отношения.

Я горжусь тем, насколько доказала самой себе и окружающим, которые были на тот момент рядом и видели все изнутри... Потому что, я думаю, все шокировались этим решением. Никто не видел снаружи, что происходит. Но все близкие, команда, я сама, были поражены тем, какой сильной я могу быть. Я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я собрала последние нервные клетки в кулак и выходила и играла матчи. Еще и не так плохо.

Да, может, этот мой год был не настолько успешным, как прошлый, но, учитывая все факты, он мне дал намного больше, чем какой-либо сезон в моей жизни.

– Ты не жалеешь, что такая яркая и громкая свадьба была, из-за чего потом пришлось рассказывать людям о разводе?

– Сообщила я на самом деле намного позже после развода. Документы мы подали в сентябре, сразу после US Open. А сказала я в ноябре. У нас была договоренность с Сашей не делать этого до окончания сезона, чтобы не было вопросов и нас тогда оставили. Потому что в медиа и так писали, что мы расстались. Это ужасно, на самом деле. Ничего невозможно скрыть.

Поэтому я поменяла мнение – свои отношения скрывать не буду, конечно же, но и высказываться о них я не буду. Это было для меня уроком. Каждый второй подходил ко мне и спрашивал: «А вы что, расстались?»

– Из тура?

– И из тура, и не из него. Некорректно, но это жизнь, и люди питаются чужой жизнью. Это сериал. 

Я хотела точку поставить для всех, чтобы не задавали уже вопросы. Наверное, это был уже последний этап освобождения для меня в голове. Последняя стадия, чтобы отпустить раз и навсегда.

Развалилась главная пара нашего тенниса. Потапова и Шевченко были в браке меньше года, вместе – меньше двух

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал «БОЛЬШЕ!»
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