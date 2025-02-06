Киз снялась с турнира в Дубае
Мэдисон Киз не сыграет на турнире в Дубае из-за травмы подколенного сухожилия.
Ее место в сетке займет Лулу Сан. Ранее чемпионка Australian Open также снялась с «тысячника» в Дохе.
Кроме того, соревнования в Дохе и Дубае пропустит Даниэль Коллинс.
Напомним, «тысячник» в Дубае пройдет 16-22 февраля.
Мэдисон Киз выиграла Australian Open! Что нужно знать о внезапной чемпионке
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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