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Киз снялась с турнира в Дубае

Мэдисон Киз не сыграет на турнире ﻿в Дубае из-за травмы подколенного сухожилия.

Ее место в сетке займет Лулу Сан. Ранее чемпионка Australian Open также снялась с «тысячника» в Дохе.

Кроме того, соревнования в Дохе и Дубае пропустит Даниэль Коллинс.

Напомним, «тысячник» в Дубае пройдет 16-22 февраля.

Мэдисон Киз выиграла Australian Open! Что нужно знать о внезапной чемпионке

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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