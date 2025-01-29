Киз не сможет сыграть на турнире в Остине из-за попадания в топ-10

Мэдисон Киз пропустит турнир в Остине из-за рейтинга.

Она не сможет сыграть на нем, потому что по правилам на турнирах WTA 250 может быть только один игрок из топ-10. Сейчас это место занимает шестая ракетка мира Джессика Пегула.

На момент подачи заявки Киз была №21, но после победы на Australian Open поднялась на седьмую строчку рейтинга.

Турнир пройдет с 22 февраля по 2 марта.