Киз не сможет сыграть на турнире в Остине из-за попадания в топ-10
Мэдисон Киз пропустит турнир в Остине из-за рейтинга.
Она не сможет сыграть на нем, потому что по правилам на турнирах WTA 250 может быть только один игрок из топ-10. Сейчас это место занимает шестая ракетка мира Джессика Пегула.
На момент подачи заявки Киз была №21, но после победы на Australian Open поднялась на седьмую строчку рейтинга.
Турнир пройдет с 22 февраля по 2 марта.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт турнира в Остине
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