«Теннисный мир сошел с ума». Кириос отреагировал на отстранение Оливейры, упомянув допинговое дело Синнера
Ник Кириос отреагировал на отстранение 245-й ракетки мира Гонсалу Оливейры.
Венесуэльца временно отстранили за употребление метамфетамина.
«Стероиды – это нормально, а это дикость 😂😂😂😭😭😭. Теннисный мир сошел с ума😅», – написал Кириос в сторис инстаграма.
Допинг-дело Синнера весной рассмотрит CAS. У него могут отнять все титулы?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кириоса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем