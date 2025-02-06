«Теннисный мир сошел с ума». Кириос отреагировал на отстранение Оливейры, упомянув допинговое дело Синнера

Ник Кириос отреагировал на отстранение 245-й ракетки мира Гонсалу Оливейры.

Венесуэльца временно отстранили за употребление метамфетамина.

«Стероиды – это нормально, а это дикость 😂😂😂😭😭😭. Теннисный мир сошел с ума😅», – написал Кириос в сторис инстаграма.

Допинг-дело Синнера весной рассмотрит CAS. У него могут отнять все титулы?