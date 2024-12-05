Кириос о возвращении после травмы запястья: «Мне невероятно повезло. Еще и не провалил ни одного допинг-теста 🙂↕️🙏🏽»

Ник Кириос рассказал, как проходит подготовка к возвращению в тур.

Австралиец начнет сезон-2025 на турнире в Брисбене.

«Как же здорово, когда получается тренироваться несколько дней подряд… Вернуться после реконструкции запястья… Мне невероятно повезло……………… Еще и не провалил ни одного допинг-теста 🙂↕️🙏🏽. Ты должен собой гордиться, Кигс, ты все делаешь как надо 😩😂», – твитнул Кириос.

Ранее австралиец раскритиковал решения по делам Иги Швентек и Янника Синнера: «Нашему спорту конец😴😭».