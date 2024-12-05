Кириос о возвращении после травмы запястья: «Мне невероятно повезло. Еще и не провалил ни одного допинг-теста 🙂↕️🙏🏽»
Ник Кириос рассказал, как проходит подготовка к возвращению в тур.
Австралиец начнет сезон-2025 на турнире в Брисбене.
«Как же здорово, когда получается тренироваться несколько дней подряд… Вернуться после реконструкции запястья… Мне невероятно повезло……………… Еще и не провалил ни одного допинг-теста 🙂↕️🙏🏽. Ты должен собой гордиться, Кигс, ты все делаешь как надо 😩😂», – твитнул Кириос.
Ранее австралиец раскритиковал решения по делам Иги Швентек и Янника Синнера: «Нашему спорту конец😴😭».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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