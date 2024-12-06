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  • Кириос о том, что Синнер боялся людей в период допингового разбирательства: «Да, у тебя нашли стероиды. Тяжело общаться с теми, у кого их не находили»
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Кириос о том, что Синнер боялся людей в период допингового разбирательства: «Да, у тебя нашли стероиды. Тяжело общаться с теми, у кого их не находили»

Ник Кириос отреагировал на слова Янника Синнера о том, как итальянец страдал из-за допингового разбирательства, пока об этом не было известно широкой общественности.

«Это было тяжелое время. Я не мог ни с кем поговорить, не мог выговориться или получить поддержку. Все, кто знал меня и видел мои матчи, понимали, что со мной что-то не так. Я не спал ночами, потому что даже будучи уверенным в собственной невиновности, ты осознаешь, что обстоятельства тяжелые. Все [члены команды] сразу признались, и это позволило мне играть.

Но на «Уимблдоне» я был бледным как смерть. И даже потом я испытывал страх перед людьми. По пути на тренировку в Цинциннати я думал: «Как они на меня смотрят? Что они на самом деле обо мне думают?» Я понял, кто мои настоящие друзья», – рассказал Синнер в интервью Esquire.

«Да, у тебя нашли стероиды. Тяжело общаться с теми, у кого их не находили», – твитнул Кириос.

Что будет, если Синнера все же забанят? Его титулы раздадут другим?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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