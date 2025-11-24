1

Рейтинг WTA. В топ-50 без изменений, Сарасуа потеряла 12 позиций

PIF WTA Rankings

Положение на 24 ноября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 10870
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8395
3 (3) Коко Гауфф (США) 6763
4 (4) Аманда Анисимова (США) 6287
5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5850
6 (6) Джессика Пегула (США) 5583
7 (7) Мэдисон Киз (США) 4335
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4325
9 (9) Мирра Андреева (Россия) 4319
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
11 (11) Белинда Бенчич (Швейцария) 3168
17 (17) Людмила Самсонова (Россия) 2209
21 (21) Диана Шнайдер (Россия) 1866
30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) 1558
33 (33) Анна Калинская (Россия) 1461
47 (47) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1184
51 (51) Анастасия Потапова (Россия) 1131
60 (56) Тереза Валентова (Чехия) 1039
62 (62) Анна Блинкова (Россия) 1018
76 (79) Онс Жабер (Тунис) 893
82 (70) Рената Сарасуа (Мексика) 851
90 (90) Полина Кудерметова (Россия) 809
95 (109) Александра Олейникова (Украина) 798
98 (97) Оксана Селехметьева (Россия) 783
100 (106) Леолия Жанжан (Франция) 767
104 (101) Анастасия Захарова (Россия) 741
109 (110) Камилла Рахимова (Россия) 692
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
