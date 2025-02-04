Александрова о том, что ей комфортно играть в зале: «Здесь нет ни солнца, ни ветра. Все предсказуемо, ты знаешь, как отскочит мяч»

Екатерина Александрова поделилась эмоциями от титула в Линце.

В финале она победила Даяну Ястремскую – 6:2, 3:6, 7:5. Ранее Александрова проиграла два финала на этом турнире.

«Это потрясающее чувство. Я всегда хотела выиграть в Линце, но это было так сложно. Матч получился очень тяжелым физически и эмоционально, и было очень трудно его завершить – потому что ты чувствуешь, что на это способна.

Я рада, что смогла довести матч до победы и, несмотря ни на что, отыграть каждое очко. Я очень собой горжусь.

Ты думаешь: «Момент настал. Сейчас нужно победить». Но когда ты начинаешь думать, что нужно победить, задача только усложняется. Нельзя думать, что это последние геймы матча. Борись за каждое очко, не торопись, не мудри – просто делай то, что необходимо.

Мне очень комфортно играть в зале (смеется) . Я лучше подаю, и это мне очень помогает. И покрытие, и мяч – все подходит для моей игры. Здесь нет ни солнца, ни ветра – ничего.

Все предсказуемо, ты знаешь, как отскочит мяч, и можешь думать только о том, как должна играть, что должна делать, не беспокоясь о множестве других обстоятельств».

Александрова высказалась о том, что значит выступать на высоком уровне в 30 лет.

«Возможно, ты наконец взрослеешь на корте, проявляешь меньше эмоций и играешь вдумчиво. Не расстраиваешься из-за мелких ошибок. Больше благодарна за момент.

Я хочу продолжать в том же духе на протяжении всего сезона. Не ставить себе огромных целей – конечно, не считая возвращения в топ-20 – и сосредоточиться на том, что должна делать на корте, а не на том, чего хочу добиться».

Боится попасть в секту и любит видео про таможню. Что нужно знать о необычном топе нашего тенниса?