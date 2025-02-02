Александрова взяла пятый титул в карьере, по ходу финала проиграв Ястремской девять геймов подряд
Екатерина Александрова стала чемпионкой турнира WTA 500 в Линце.
В финале она обыграла украинку Даяну Ястремскую (6:2, 3:6, 7:5) и сравняла счет в личных встречах (3:3).
Во втором сете Александрова вела 3:0, но проиграла девять геймов подряд. Затем она сравняла счет в решающей партии, он стал 3:3.
В последнем гейме Александровой удалось победить только с пятого матчбола.
Ранее россиянка дважды уступила в финале в Линце: в 2018-м Камиле Джорджи, в 2024-м – Алене Остапенко.
Для Александровой это первый титул на уровне WTA с июня 2023-го и пятый в карьере.
Опубликовала: Любовь Энина
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