«Я очень люблю играть в зале». Александрова о том, что второй год подряд вышла в финал в Линце
Екатерина Александрова поделилась эмоциями от выхода в финал в Линце.
«Я очень люблю играть в зале. Думаю, этот корт хорошо подходит моему стилю игры. Мне нравится играть здесь, поэтому я всегда стараюсь задержаться здесь как можно дольше. Пока у меня получается», – сказала Александрова после матча.
За титул россиянка сыграет с Даяной Ястремской.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
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