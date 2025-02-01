«Я очень люблю играть в зале». Александрова о том, что второй год подряд вышла в финал в Линце

Екатерина Александрова поделилась эмоциями от выхода в финал в Линце.

«Я очень люблю играть в зале. Думаю, этот корт хорошо подходит моему стилю игры. Мне нравится играть здесь, поэтому я всегда стараюсь задержаться здесь как можно дольше. Пока у меня получается», – сказала Александрова после матча.

За титул россиянка сыграет с Даяной Ястремской.