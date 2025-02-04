Медведев выиграл второй матч в сезоне

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Роттердаме.

Он обыграл Стэна Вавринку 6:7(8), 6:4, 6:1.

Россиянин, в первом сете жаловавшийся на работу судьи на вышке , одержал вторую победу в сезоне.

Дальше чемпион-2023 сыграет с Маттиа Беллуччи (Q) или Месом Реттгерингом (WC).

«Помнишь, что у тебя нет глаз?» Медведев вернулся – и задал жару судье