Медведев выиграл второй матч в сезоне
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Роттердаме.
Он обыграл Стэна Вавринку 6:7(8), 6:4, 6:1.
Россиянин, в первом сете жаловавшийся на работу судьи на вышке, одержал вторую победу в сезоне.
Дальше чемпион-2023 сыграет с Маттиа Беллуччи (Q) или Месом Реттгерингом (WC).
«Помнишь, что у тебя нет глаз?» Медведев вернулся – и задал жару судье
Опубликовал: Кирилл Куценко
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