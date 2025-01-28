Вавринка о сравнениях с Марреем: «Мне неловко, что кто-то осмеливается ставить меня в один ряд с Энди»

Стэн Вавринка высказался о наследии Энди Маррея.

«Мне неловко, что кто-то осмеливается ставить меня в один ряд с Марреем и сравнивать нас только потому, что мы оба выиграли по три «Больших шлема». У него есть недели на первой строчке рейтинга, много титулов на «Мастерсах», и он много лет был среди топов.

Так что эти сравнения мне кажутся неуважительными по отношению к нему».

Прощай, Энди Маррей, кумир моей юности