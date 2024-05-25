Стэн Вавринка: «Я никогда не сравниваю себя с Марреем. Ему немного не повезло, что он не выиграл больше «Шлемов», но он явно не из моей лиги»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Стэн Вавринка Теннис

Стэн Вавринка считает, что в теннисе доминировала Большая четверка, а не тройка.

«Энди однозначно был на уровне. Мне кажется, иногда люди зацикливаются на количестве «Больших шлемов», но забывают о том, сколько у него финалов, полуфиналов и титулов на «Мастерсах», а еще о том, сколько раз он с ними соперничал. Я помню несколько лет, когда на каждом турнире в полуфинал выходила Большая четверка. Да, ему немного не повезло, что он не выиграл больше «Шлемов», но он явно не из моей лиги».

Вавринка видит плюсы в том, что оказался в одном поколении с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«У меня не было выбора. Был единственный вариант не играть против них – вообще не играть в теннис. Возможность сыграть против трех величайших чемпионов в истории этого спорта – это нечто потрясающее. Всегда было очень сложно найти способ их победить, и это мотивировало меня становиться как можно лучше. Я не считаю, что это плохо.

Я всегда ставил цель играть так, чтобы в тот день, когда закончу, ни о чем жалеть. Я впервые победил на «Большом шлеме» в 29 лет, так что мне потребовалось время, чтобы выйти на пик. В том числе поэтому я никогда не сравниваю себя с Энди, ведь он с 21 года играл в финалах «Больших шлемов».

Я выложился по полной, чтобы показать свой лучший теннис, и благодаря этому выиграл три «Больших шлема». Я очень горжусь и счастлив, что мне выпал такой шанс».

В воскресенье Вавринка сыграет с Марреем в первом круге «Ролан Гаррос».

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