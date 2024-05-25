Стэн Вавринка: «Я никогда не сравниваю себя с Марреем. Ему немного не повезло, что он не выиграл больше «Шлемов», но он явно не из моей лиги»

Стэн Вавринка считает, что в теннисе доминировала Большая четверка, а не тройка.

«Энди однозначно был на уровне. Мне кажется, иногда люди зацикливаются на количестве «Больших шлемов», но забывают о том, сколько у него финалов, полуфиналов и титулов на «Мастерсах», а еще о том, сколько раз он с ними соперничал. Я помню несколько лет, когда на каждом турнире в полуфинал выходила Большая четверка. Да, ему немного не повезло, что он не выиграл больше «Шлемов», но он явно не из моей лиги».

Вавринка видит плюсы в том, что оказался в одном поколении с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.

«У меня не было выбора. Был единственный вариант не играть против них – вообще не играть в теннис. Возможность сыграть против трех величайших чемпионов в истории этого спорта – это нечто потрясающее. Всегда было очень сложно найти способ их победить, и это мотивировало меня становиться как можно лучше. Я не считаю, что это плохо.

Я всегда ставил цель играть так, чтобы в тот день, когда закончу, ни о чем жалеть. Я впервые победил на «Большом шлеме» в 29 лет, так что мне потребовалось время, чтобы выйти на пик. В том числе поэтому я никогда не сравниваю себя с Энди, ведь он с 21 года играл в финалах «Больших шлемов».

Я выложился по полной, чтобы показать свой лучший теннис, и благодаря этому выиграл три «Больших шлема». Я очень горжусь и счастлив, что мне выпал такой шанс».

В воскресенье Вавринка сыграет с Марреем в первом круге «Ролан Гаррос».