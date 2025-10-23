Муте прервал пятиматчевую серию побед Медведева. На прошлой неделе он уступил ему в финале в Алматы
Даниил Медведев уступил Корентену Муте во втором круге в Вене – 6:7(3), 4:6.
Француз прервал пятиматчевую серию побед соперника. В личных встречах он повел 2:1. На прошлой неделе Медведев обыграл Муте в финале турнира ATP 250 в Алматы.
Муте пятый раз в сезоне вышел в четвертьфинал ATP. Дальше он сыграет с Лоренцо Музетти или Томасом Мартином Этчеверри.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
