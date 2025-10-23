  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Муте прервал пятиматчевую серию побед Медведева. На прошлой неделе он уступил ему в финале в Алматы
11

Муте прервал пятиматчевую серию побед Медведева. На прошлой неделе он уступил ему в финале в Алматы

Даниил Медведев уступил Корентену Муте во втором круге в Вене – 6:7(3), 4:6.

Француз прервал пятиматчевую серию побед соперника. В личных встречах он повел 2:1. На прошлой неделе Медведев обыграл Муте в финале турнира ATP 250 в Алматы.

Муте пятый раз в сезоне вышел в четвертьфинал ATP. Дальше он сыграет с Лоренцо Музетти или Томасом Мартином Этчеверри.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoДаниил Медведев
logoATP
logoКорентен Муте
logoErste Bank Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев – судье по ходу матча с Муте: «Ты не используешь мозг»
16 минут назадФото
Вена (ATP). Зверев играет с Арнальди, Синнер встретится с Коболли, Берреттини, Бублик, де Минаур вышли в 1/4 финала, Медведев выбыл
48 минут назадLive
Базель (ATP). Рууд играет с Вавринкой, Фриц встретится с Эмбером, Оже-Альяссим, Давидович-Фокина, Фонсека, Шаповалов вышли в 1/4 финала, Шелтон выбыл
58 минут назадLive
ATP договорилась с Саудовской Аравией о проведении 10-го «Мастерса». Первый турнир пройдет уже в 2028 году
сегодня, 14:27
Гауфф о взрослении: «Теперь думаю не только о теннисе»
сегодня, 14:15
Брат Джоковича о состоянии Новака: «У него есть определенные проблемы, которые ухудшились в Шанхае»
сегодня, 13:10
Гуанчжоу (WTA). Волынец, Коччаретто, Ли, Сан вышли в 1/4 финала, Путинцева, Томлянович, Бондар выбыли
сегодня, 13:09
Пол не сыграет на «Мастерсе» в Париже
сегодня, 12:24
«Мастерс» в Париже стартует 25 октября. Не забудьте собрать команду в Основе на первый раунд
сегодня, 12:00Тесты и игры
Синнер – лидер сезона по количеству повешенных баранок
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25