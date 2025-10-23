2

Зверев выиграл 50-й матч в сезоне

Александр Зверев обыграл Маттео Арнальди во втором круге в Вене – 6:4, 6:4.

Для немца эта победа стала 50-й в сезоне-2025. Ранее этот рубеж преодолели Карлос Алькарас (67), Алекс де Минаур (52) и Тэйлор Фриц (51).

Зверев стал вторым действующим игроком после Новака Джоковича, выигравшим 50+ матчей в шести и более сезонах.

Дальше немец сыграет с Тэллоном Грикспором.

