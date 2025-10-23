Зверев выиграл 50-й матч в сезоне
Александр Зверев обыграл Маттео Арнальди во втором круге в Вене – 6:4, 6:4.
Для немца эта победа стала 50-й в сезоне-2025. Ранее этот рубеж преодолели Карлос Алькарас (67), Алекс де Минаур (52) и Тэйлор Фриц (51).
Зверев стал вторым действующим игроком после Новака Джоковича, выигравшим 50+ матчей в шести и более сезонах.
Дальше немец сыграет с Тэллоном Грикспором.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости