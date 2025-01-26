Синнер сравнялся по числу «Больших шлемов» с Марреем и Вавринкой
Янник Синнер выиграл третий титул «Большого шлема».
Теперь у 23-летнего итальянца столько же «Шлемов», сколько у Артура Эша, Густаво Куэртена, Яна Кодеша, Энди Маррея и Стэна Вавринки.
👑 Янник Синнер! Проехался по Звереву и взял третий «Большой шлем» в карьере
Опубликовано: Алёна Майорова
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