На Australian Open побит прошлогодний рекорд посещаемости

На Australian Open установлен новый рекорд посещаемости.

В этом сезоне за три недели (с учетом квалификации и показательных матчей) турнир принял 1 218 831 зрителя – на 108 тысяч больше, чем в 2024-м. При этом на матчи основной сетки пришли 1 102 303 человека.