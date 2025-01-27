Директор Australian Open хочет, чтобы турнир начинался в субботу, а не воскресенье
Крэйг Тайли не исключил, что Australian Open в 2026-м будет начинаться в субботу.
«Мы бы ничего не предпринимали, не подумав о том, как это повлияет на игроков и болельщиков, но в Австралии есть просто огромный спрос на то, чтобы больше людей смотрели теннис. Я имею в виду, что нас становится больше. Теннисом увлекается все больше детей, все больше людей вступают в клубы, все больше взрослых играют в теннис.
Было продано больше ракеток и мячей, чем когда-либо прежде. Так что мы переживаем своего рода бум в этом виде спорта, и все больше людей платят за билет, чтобы пройти через эти ворота. Наше решение основано на этом.
Наша цель – впечатления болельщиков, мы хотим дать им больше. Я не переживаю за поведение болельщиков. В этом году у нас была рекордная посещаемость, и 99,9% болельщиков вели себя хорошо».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: perthnow.com.au
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