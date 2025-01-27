Директор Australian Open хочет, чтобы на турнире появились статуи Джоковича и других чемпионов

Директор Australian Open хотел бы, чтобы на турнире появились статуи чемпионов.

Сейчас на территории есть 48 бюстов членов Зала славы Австралии и бронзовая статуя Рода Лэйвера.

«Я хотел бы, чтобы вся территория была заполнена статуями великих теннисистов. Каждый год мы ставим новую статую австралийца, и эта территория посвящена теннису. Здесь все строилось с оглядкой на теннис, и сюда приезжает множество людей со всего мира. Люди приходят, даже когда нет Australian Open , потому что хотят увидеть место, где он проводится. И я считаю, что мы можем предложить этим болельщикам больше».

Тайли считает одним из кандидатов Новака Джоковича .

«Здорово, что мы чествуем членов Зала славы Австралии, но мы международный турнир. Он выигрывал этот турнир 10 раз, и мы все прекрасно ладим с Новаком и его командой. С ними весело общаться, а на корте он всегда настроен на борьбу: он хочет только побеждать.

Он выигрывал этот турнир 10 раз, и я считаю, что он может выиграть его снова. Когда бы мы ни решили отметить теннисных чемпионов, я буду за. Будь то Новак, Роджер Федерер , Серена Уильямс – список можно продолжать».

Также Тайли прокомментировал то, что Джоковича освистали, когда он снялся с полуфинала.

«Я терпеть не могу освистывания – неважно, по какой причине это происходит. В любой ситуации так поступать некрасиво, но я предполагаю, что это было проявление разочарования. Вряд ли свист был направлен лично на Новака.

После этого мы общались с игроками, и было общее понимание, что это произошло не из-за Новака, а потому, что болельщики увидели только один сет. Это был хороший сет, и они хотели еще. Матч был захватывающим, а потом он внезапно прервался».