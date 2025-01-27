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Директор Australian Open хочет, чтобы на турнире появились статуи Джоковича и других чемпионов

Директор Australian Open хотел бы, чтобы на турнире появились статуи чемпионов.

Сейчас на территории есть 48 бюстов членов Зала славы Австралии и бронзовая статуя Рода Лэйвера.

«Я хотел бы, чтобы вся территория была заполнена статуями великих теннисистов. Каждый год мы ставим новую статую австралийца, и эта территория посвящена теннису. Здесь все строилось с оглядкой на теннис, и сюда приезжает множество людей со всего мира. Люди приходят, даже когда нет Australian Open, потому что хотят увидеть место, где он проводится. И я считаю, что мы можем предложить этим болельщикам больше».

Тайли считает одним из кандидатов Новака Джоковича.

«Здорово, что мы чествуем членов Зала славы Австралии, но мы международный турнир. Он выигрывал этот турнир 10 раз, и мы все прекрасно ладим с Новаком и его командой. С ними весело общаться, а на корте он всегда настроен на борьбу: он хочет только побеждать.

Он выигрывал этот турнир 10 раз, и я считаю, что он может выиграть его снова. Когда бы мы ни решили отметить теннисных чемпионов, я буду за. Будь то Новак, Роджер Федерер, Серена Уильямс – список можно продолжать».

Также Тайли прокомментировал то, что Джоковича освистали, когда он снялся с полуфинала.

«Я терпеть не могу освистывания – неважно, по какой причине это происходит. В любой ситуации так поступать некрасиво, но я предполагаю, что это было проявление разочарования. Вряд ли свист был направлен лично на Новака.

После этого мы общались с игроками, и было общее понимание, что это произошло не из-за Новака, а потому, что болельщики увидели только один сет. Это был хороший сет, и они хотели еще. Матч был захватывающим, а потом он внезапно прервался».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Daily Mail
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