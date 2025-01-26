Имер провел и выиграл первый «Фьючерс» после дисквалификации на 1,5 года
Микаэль Имер провел и выиграл первый турнир после возвращения.
Экс-50-я ракетка мира выиграл «Фьючерс» в Эш-сюр-Альзетте (Люксембург).
Имер вернулся после 18 месяцев дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период.
Опубликовано: Алёна Майорова
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