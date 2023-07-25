Имер выпустил заявление о дисквалификации за три пропуска допинг-тестов: «Я жертва, необходимая для того, чтобы система работала?»

Микаэль Имер опубликовал заявление о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

51-ю ракетку мира отстранили на 18 месяцев за три пропуска допинг-тестов во внесоревновательный период.

«Это были нереальные и очень трудные для меня дни. Я пытаюсь переварить эту новость и понять, как действовать дальше. Пока я не буду давать никаких комментариев или интервью. Однако я хотел бы от первого лица рассказать о третьем случае, который впоследствии привел к дисквалификации.

Как я объяснил в первом заявлении, первоначально меня оправдал независимый трибунал из трех человек, созванный ITF. Я доказывал, что третий случай не является нарушением, поскольку я находился именно там, где, как я считал, должен был, и тогда, когда должен был. Трибунал со мной согласился и снял с меня обвинения, но ITF посчитала нужным подать апелляцию в CAS. Я был очень расстроен. ITF должна защищать наш спорт и его участников и не иметь особо желания отстранять игроков. Я считал, что они будут рады узнать, что независимый трибунал решил, что нет оснований для дисквалификации.

Позвольте мне сначала кратко объяснить систему определения местонахождения. Каждый день я должен сообщать WADA место, где меня можно застать в течение часа. Как спортсмен я часто спешно меняю местонахождение из-за результатов, изменениях в планах поездок и т.д. Меня постоянно проверяют, но никогда не знаешь, когда они решат прийти. Разумеется, тесты каждый раз были отрицательными и не было никаких проблем.

Я понимаю, что эта система создана, чтобы сохранить наш спорт чистым, но она требует много усилий и времени. Мне повезло, что на протяжении моей карьеры мне с этим помогали. Как и в случае со многими другими игроками, мой агент бронировал номера в отеле и следил за обновлением моего местонахождения, чтобы я мог полностью сосредоточиться на выступлениях. И этот раз не стал исключением.

После поражения на «Мастерсе» в Париже в 2021-м я поехал в Роанн, чтобы сыграть на «Челленджере». Часто на турнире есть главный отель и дополнительный. Обычно я бронирую номер в главном турнирном отеле, и агент сказал мне, что у меня забронирован номер в этом отеле. Однако, когда я попытался заселиться, оказалось, что меня перевели в дополнительный отель, который находится в восьми минутах езды от основного отеля. Это не редкость, поэтому я не стал раздумывать и спокойно отправился в свой номер в дополнительном отеле. Так получилось, что на следующее утро сотрудник WADA пришел на внесоревновательный тест в главный отель. В отель, куда я пытался заселиться несколькими часами ранее, но получил отказ.

Когда я на турнирах, я знаю, что отель – это безопасное место. Если сотрудники WADA решат прийти, мне позвонят в номер и они поднимутся. Я всегда устанавливаю час, когда меня можно застать, между шестью и семью часами утра, так как знаю, что в это время буду в номере. В 6:55 мне один раз позвонили с испанского телефона, и я вообще не подумал, что это что-то важное. Мне постоянно звонят спамеры, и я находился в безопасном месте в турнирном отеле. Кроме того, поскольку я находился в трех километрах, это все равно не помогло бы, так как указанное время заканчивалось в семь часов, и я не смог бы добраться до главного отеля за пять минут.

Узнав, что меня нет в отеле, и понимая, что на кону стоит карьера игрока, сотрудник все равно решил потянуть время, прежде чем мне позвонить. На слушаниях он утверждал, что таков протокол и он не обязан пытаться со мной связаться, пока до окончания указанного времени не останется пять минут. Но на слушании мой адвокат смог доказать, что именно этот куратор приложил все усилия, чтобы найти другого игрока на другом турнире, и поэтому ясно, что этот «протокол» применяется только по желанию куратора.

Когда мы узнали о пропущенном тесте, мы с командой, разумеется, попытались выяснить, в чем проблема. Система работала хорошо – и у меня, и у всех топ-игроков, с которыми работает мой агент. И понятное дело, что, зная о двух пропусках и серьезности возможных последствий, мы уделяли этому особое внимание. Агент забронировал мне номер в главном отеле и получил по электронной почте подтверждение, что заявка получена. Когда турнир перевел меня в другой отель, агент не получил подтверждения по электронной почте, что всегда является стандартной процедурой. Это подтвердили IT-специалисты, которые смогли отследить цифровые следы и доказать, что агенту не отправляли никакое письмо. Таким образом, у моего агента не было причин менять мое местонахождение. А я в свою очередь считал, что должен находиться в дополнительном отеле и что моего агента поставили в известность.

Я понимаю, что на спортсмена, обладающего очевидными преимуществами, ложится определенная ответственность, и я это полностью принимаю. С моей точки зрения, в случае с третьим нарушением мы не могли поступить никак иначе. У меня нет мыслей «вот бы я поступил по-другому». Я следовал нашей системе и доверял агенту, как делал это на протяжении многих лет. Системе, которая работала для меня и многих других спортсменов. Не было никакой халатности или небрежности. Независимый трибунал, очевидно, это понял и меня оправдал. По какой-то причине ITF и CAS посчитали иначе, и, несмотря на то, что они приняли представленные нами доказательства и объяснения, они все равно пришли к выводу, что дисквалификация заслуженна и я должен был поступить по-другому.

Мне 24 года, моя карьера в разгаре, я занимаю свое самое высокое место в рейтинге, а меня дисквалифицировали на 18 месяцев. Дисквалифицировали не за то, что я получил запрещенное преимущество перед коллегами, не за то, что я опорочил игру, не за то, что я получил запрещенную финансовую выгоду, а из-за логистической технической ошибки, которую я никак не мог предотвратить.

Это похоже на страшный сон. Не думаю, что это справедливо. Ни само решение, ни последующее наказание, которое кажется неоправданно большим по сравнению с другими дисквалификациями, наложенными в последние годы. Все, чего я хочу, – стать как можно лучшим теннисистом и добиться максимальных результатов за то ограниченное время, которое смогу играть профессионально. Отстранение на 18 месяцев фактически равносильно дисквалификации на три года, так как мне потребуется много времени и усилий, чтобы вернуть прежний рейтинг, ведь мне придется начинать все с нуля. И нет никакой гарантии, что мне это вообще удастся.

Мне кажется, что это очень важный случай и важно, чтобы о нем узнали другие люди. Я уверен, что мои коллеги по туру сами переживают, что однажды могут оказаться в такой ситуации. Если подобное может выбить игрока из тура, то под угрозой все. И если бы это случилось с кем-то из моих коллег, я бы очень за него или за нее переживал. Можно ли так влиять на жизнь молодых людей? Я жертва, необходимая для того, чтобы система работала? Я точно знаю, что других игроков оправдали после трех пропусков (последний раз был в 2022 году), несмотря на ситуации, очень похожие на мою. Так почему меня нет?

И, наконец, я хочу поблагодарить всех за позитивные сообщения, которые я получил со всего мира. Для меня это много значит, и я очень это ценю! Я с нетерпением жду, когда мы увидимся в будущем после моего возвращения на корт! Бог велик», – написал Имер.

51-я ракетка мира Имер дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

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