Синнер выиграл 10 подряд матчей у топ-10, не отдав ни сета
Янник Синнер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд у топ-10.
Он выиграл десять матчей подряд, не отдав ни сета. Первая ракетка мира трижды победил Алекса де Минаура, дважды – Даниила Медведева и Тэйлора Фрица, а также обыграл Новака Джоковича, Александра Зверева и Каспера Рууда.
В финале Australian Open итальянец в трех сетах победил вторую ракетку мира Александра Зверева – таким образом, он побил рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных сетов у топ-10. Сейчас у итальянца победная серия из 22 сетов.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @JeuSetMaths
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