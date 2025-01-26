Синнер выиграл 10 подряд матчей у топ-10, не отдав ни сета

Янник Синнер установил рекорд по количеству выигранных сетов подряд у топ-10.

Он выиграл десять матчей подряд, не отдав ни сета. Первая ракетка мира трижды победил Алекса де Минаура, дважды – Даниила Медведева и Тэйлора Фрица, а также обыграл Новака Джоковича, Александра Зверева и Каспера Рууда.

В финале Australian Open итальянец в трех сетах победил вторую ракетку мира Александра Зверева – таким образом, он побил рекорд Роджера Федерера по количеству выигранных сетов у топ-10. Сейчас у итальянца победная серия из 22 сетов.