Синнер – 8-й теннисист в Открытой эре, выигравший первые 3 финала «Больших шлемов»
Янник Синнер защитил титул Australian Open.
Он стал восьмым игроком в Открытой эре, который выиграл все три первых финала на «Больших шлемах». До него это сделали Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен, Роджер Федерер, Стэн Вавринка и Карлос Алькарас.
Синнер также стал третьим теннисистом, победившим в трех финалах хардовых «Больших шлемов» подряд – столько же у Джона Макинроя, Ивана Лендла и Новака Джоковича. Больше только у Роджера Федерера – он выиграл пять.
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем