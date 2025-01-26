Синнер – 8-й теннисист в Открытой эре, выигравший первые 3 финала «Больших шлемов»

Янник Синнер защитил титул Australian Open.

Он стал восьмым игроком в Открытой эре, который выиграл все три первых финала на «Больших шлемах». До него это сделали Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Стефан Эдберг, Густаво Куэртен, Роджер Федерер, Стэн Вавринка и Карлос Алькарас.

Синнер также стал третьим теннисистом, победившим в трех финалах хардовых «Больших шлемов» подряд – столько же у Джона Макинроя, Ивана Лендла и Новака Джоковича. Больше только у Роджера Федерера – он выиграл пять.