Коболли о том, что порвал футболку после того, как отыграл 7 матчболов: «Празднование не относилось к Джоковичу. Я пытался быть Халком»

Коболли объяснил празднование победы над Бергсом на Кубке Дэвиса.

Флавио Коболли порвал футболку после того, как он ушел с семи матчболов и победил Зизу Бергса в полуфинале Кубка Дэвиса (6:3, 6:7(5), 7:6(15)).

На совместной пресс-конференции с капитаном команды Италии Филиппо Воландри итальянца спросили об этом моменте.

Ж: Расскажите о праздновании. Что оно значило? Я знаю, что вы болельщик Новака Джоковича.

Коболли: Нет, это празднование относилось к Флавио, а не к Ноле. Да, он мой любимый игрок, но сегодня я пытался быть Халком – в конце концов, я каждый день хожу в зал. Я в форме, так что... Просто это показал.

Воландри: Он выходит из раздевалки с задранной футболкой. Он хочет показать нам, что он работает в зале.

Коболли: Но это в последний раз (улыбается).