Италия – первая сборная с 2001-го, вышедшая в три финала Кубка Дэвиса подряд

Сборная Италии победила Бельгию в полуфинале Кубка Дэвиса.

Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Коллиньона – 6:3, 6:4, Флавио Коболли победил Зизу Бергса – 6:3, 6:7(5), 7:6(15). На тай-брейке решающего сета Коболли отыграл семь матчболов.

Италия стала первой сборной, вышедшей в три финала Кубка Дэвиса подряд (2023–2025), после Австралии (1999–2001). В 2023-м и 2024-м итальянцы стали чемпионами.

За титул команда Италии поборется с Германией или Испанией.