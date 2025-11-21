Италия – первая сборная с 2001-го, вышедшая в три финала Кубка Дэвиса подряд
Сборная Италии победила Бельгию в полуфинале Кубка Дэвиса.
Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Коллиньона – 6:3, 6:4, Флавио Коболли победил Зизу Бергса – 6:3, 6:7(5), 7:6(15). На тай-брейке решающего сета Коболли отыграл семь матчболов.
Италия стала первой сборной, вышедшей в три финала Кубка Дэвиса подряд (2023–2025), после Австралии (1999–2001). В 2023-м и 2024-м итальянцы стали чемпионами.
За титул команда Италии поборется с Германией или Испанией.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости