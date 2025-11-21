Стаббс о том, что Кузнецову не введут в Зал славы в 2026-м: «Да что за ##### мы творим? Может, все потому, что она из России?»

Ренне Стаббс недовольна результатами голосования за введение в Зал славы.

Экс-первая ракетка мира в паре Ренне Стаббс осталась недовольна результатами голосования за введение в Зал теннисной славы.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Зал славы будет введен только Роджер Федерер . Двое других номинантов, Светлана Кузнецова и Хуан Мартин дель Потро , не набрали необходимого процента голосов.

«Более спорный момент – это то, что Кузнецову не введут в этом году. Серьезно, что происходит? Вы вообще голосуете по каким-то объективным критериям? Ведь в Зале славы есть люди, которые выиграли всего один турнир «Большого шлема» – Майкл Чанг , Габриэла Сабатини . И это вовсе не умаляет их заслуг – они были очень важны в свою эпоху и многое дали теннису. Что за херня, серьезно! Может, все потому, что она из России?

Кузнецова выиграла два «Шлема» в одиночке, два «Шлема» в паре, это должно учитываться. В Зале славы есть и парные игроки. Она много раз выигрывала Кубок Билли Джин Кинг за Россию, долгие годы была опорой команды. И, насколько я помню, у нее есть олимпийские медали. И при этом ее не включают в Зал славы? Да что за ##### мы творим?» – сказала Стаббс в своем подкасте.

