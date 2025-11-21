Музетти о разнице между Синнером и Алькарасом: «Янник не может проиграть сопернику ниже уровнем. С Карлосом такое случается»

Лоренцо Музетти сравнил Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«В этом году я сделал несколько шагов, чтобы приблизиться к их уровню. Сейчас Янник и Карлос стоят на ступень выше остальных, и, думаю, вполне заслуженно – они подтверждают это каждый раз. Красота их соперничества в том, что они два совершенно разных игрока.

Янник – это Джокович 2.0, он будто современная версия Новака: бьет сильнее, еще агрессивнее, быстрее двигается.

Карлос, возможно, более талантливый, он играет творчески, но у него бывают взлеты и падения. Из-за этого он может иногда быть менее эффективным, чем Янник, который работает как машина.

И, думаю, Янник показал, что не может проиграть сопернику ниже уровнем. С Карлосом такое случается. Это произошло и в первом круге «Мастерса» в Париже, где он уступил Кэмерону Норри ».

