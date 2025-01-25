Тренер Радукану ушел из команды из-за проблем со здоровьем
Эмму Радукану больше не тренирует Ник Кавадей.
Он ушел из команды из-за проблем со здоровьем.
Радукану работала с Кавадеем, когда была ребенком, перед прошлым сезоном они возобновили совместную работу.
«Я хочу поблагодарить Ника за прекрасное сотрудничество на протяжении последнего года. Особенно за то, что он помог мне вернуться в топ-60 после операций. Я желаю ему всего наилучшего на новом этапе и не сомневаюсь, что мы будем на связи», – сказала британка.
«Я очень рад, что мне удалось поработать с Эммой последние 14 месяцев. Сейчас мне важно проводить больше времени дома и заниматься в первую очередь здоровьем, что сложно при таком насыщенном календаре. Я рад, что Эмма вернулась в тур и теперь стоит в топ-60, и очень жду, чего она добьется в дальнейшем», – сказал Кавадей.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Sky Sports
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