Тренер Радукану ушел из команды из-за проблем со здоровьем

Эмму Радукану больше не тренирует Ник Кавадей.

Он ушел из команды из-за проблем со здоровьем.

Радукану работала с Кавадеем, когда была ребенком, перед прошлым сезоном они возобновили совместную работу.

«Я хочу поблагодарить Ника за прекрасное сотрудничество на протяжении последнего года. Особенно за то, что он помог мне вернуться в топ-60 после операций. Я желаю ему всего наилучшего на новом этапе и не сомневаюсь, что мы будем на связи», – сказала британка.

«Я очень рад, что мне удалось поработать с Эммой последние 14 месяцев. Сейчас мне важно проводить больше времени дома и заниматься в первую очередь здоровьем, что сложно при таком насыщенном календаре. Я рад, что Эмма вернулась в тур и теперь стоит в топ-60, и очень жду, чего она добьется в дальнейшем», – сказал Кавадей.