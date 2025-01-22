Синнер не отдал ни сета Шелтону за последние 4 матча

Янник Синнер и Бен Шелтон встретятся в полуфинале Australian Open.

Они играли друг против друга пять раз – баланс 4:1 в пользу первой ракетки мира. За последние четыре матча итальянец не отдал ни сета.

Все встречи:

2023, «Мастерс» в Шанхае, хард, 4-й круг – Шелтон, 2:6, 6:3, 7:6(5);

2023, ATP 500 в Вене, хард (крытые корты), 1-й круг – Синнер, 7:6(2), 7:5;

2024, «Мастерс» в Индиан-Уэллс, хард, 4-й круг – Синнер, 7:6(4), 6:1;

2024, «Уимблдон», трава, 4-й круг – Синнер, 6:2, 6:4, 7:6(9);

2024, «Мастерс» в Шанхае, хард, 4-й круг – Синнер, 6:4, 7:6(1).

Шелтон ранее никогда не выходил в финал «Большого шлема», а Синнер на Australian Open защищает титул.