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Синнер не отдал ни сета Шелтону за последние 4 матча

Янник Синнер и Бен Шелтон встретятся в полуфинале Australian Open.

Они играли друг против друга пять раз – баланс 4:1 в пользу первой ракетки мира. За последние четыре матча итальянец не отдал ни сета.

Все встречи:

  • 2023, «Мастерс» в Шанхае, хард, 4-й круг – Шелтон, 2:6, 6:3, 7:6(5);

  • 2023, ATP 500 в Вене, хард (крытые корты), 1-й круг – Синнер, 7:6(2), 7:5;

  • 2024, «Мастерс» в Индиан-Уэллс, хард, 4-й круг – Синнер, 7:6(4), 6:1;

  • 2024, «Уимблдон», трава, 4-й круг – Синнер, 6:2, 6:4, 7:6(9);

  • 2024, «Мастерс» в Шанхае, хард, 4-й круг – Синнер, 6:4, 7:6(1).

Шелтон ранее никогда не выходил в финал «Большого шлема», а Синнер на Australian Open защищает титул.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoAustralian Open
logoЯнник Синнер
logoATP
logoБен Шелтон
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