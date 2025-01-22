Шелтон о полуфинале АО: «Если буду играть с домашним фаворитом, то трибуны точно будут болеть за него. И вы можете гудеть, кидаться в меня чем-нибудь – я пойму»

Бен Шелтон поделился эмоциями от выхода в полуфинал Australian Open.

Он обыграл Лоренцо Сонего 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4).

«Такое облегчение. Уважуха Лоренцо Сонего – это был невероятный теннис. Я просто рад, что прошел дальше, одержал первую победу на Арене Рода Лэйвера. Спасибо всем, что пришли. Это был один из любимых матчей в моей карьере. Спасибо вам большое».

В полуфинале Шелтон сыграет с Алексом де Минауром или Янником Синнером.

«Если буду играть с домашним фаворитом, то трибуны точно будут болеть за него. И вы можете гудеть, кидаться в меня чем-нибудь – я пойму. Это же домашний фаворит.

Если буду играть с №1 в мире – наверное, будет то же самое (смеется) .

С нетерпением жду матча. Знаю, что есть пара человек, которые будут болеть за меня», – сказал Шелтон в интервью на корте.