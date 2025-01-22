Шелтон отжался на тай-брейке четвертого сета против Сонего
Бен Шелтон отжался по ходу четвертьфинала Australian Open.
Американец обыграл Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4).
При счете 3:4 на тай-брейке Шелтон упал, догоняя удар Сонего.
Вставая, он выполнил отжимание.
После этого он выиграл все оставшиеся очки и оформил выход в полуфинал.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем