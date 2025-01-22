Шелтон отжался на тай-брейке четвертого сета против Сонего

Бен Шелтон отжался по ходу четвертьфинала Australian Open.

Американец обыграл Лоренцо Сонего со счетом 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4).

При счете 3:4 на тай-брейке Шелтон упал, догоняя удар Сонего.

Вставая, он выполнил отжимание.

После этого он выиграл все оставшиеся очки и оформил выход в полуфинал.