Де Минаур о Синнере: «Аура вокруг него сложилась из того, что он победил всех»

Алекс де Минаур рассказал, каково играть против Янника Синнера.

Австралиец уступил ему в четвертьфинале Australian Open – 3:6, 2:6, 1:6. Это было десятое поражение де Минаура от итальянца.

«Аура вокруг него сложилась из того, что он победил всех. В этом и дело, а не в том, что у него было просто пару хороших недель. Он просто обыграл всех.

Думаю, лучший способ описать это – вспомнить, как год назад он играл здесь с Новаком и был почти безупречен, отдал не так много геймов. А Новак, возможно, лучший игрок, когда-либо игравший на этих кортах. Так что это знак, что [Синнер] достиг этого топ-уровня, и это очень сложно.

Ты выходишь на матч и знаешь, что это будет битва, будет сложно, но ты попытаешься попробовать разное. Но потом проходит 1,5 часа, геймы берутся тяжело, и ты пытаешься сделать хотя бы это. Просто нереально».