Шелтон второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

22-летний Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open.

В 1/4 он обыграл Лоренцо Сонего 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). В личных встречах американец повел 3:0.

Шелтон второй раз сыграет в полуфинале «Большого шлема» – в 2023-м он уступил Новаку Джоковичу на этой стадии US Open.

Дальше американец сыграет с Янником Синнером или Алексом де Минауром.