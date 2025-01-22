Шелтон второй раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
22-летний Бен Шелтон вышел в полуфинал Australian Open.
В 1/4 он обыграл Лоренцо Сонего 6:4, 7:5, 4:6, 7:6(4). В личных встречах американец повел 3:0.
Шелтон второй раз сыграет в полуфинале «Большого шлема» – в 2023-м он уступил Новаку Джоковичу на этой стадии US Open.
Дальше американец сыграет с Янником Синнером или Алексом де Минауром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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