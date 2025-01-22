Швентек о матче против Киз: «Она любит играть интенсивно и очень быстро, но я буду проявлять инициативу»
Ига Швентек поделилась ожиданиями от предстоящего матча против Мэдисон Киз.
Они поборются за выход в финал Australian Open.
Полька ведет в личном противостоянии 4:1.
«Я не заглядывала вперед [по сетке] до этого, но теперь я знаю соперницу – мы поработаем с Вимом [Фиссетом] и подготовим тактику.
Она любит играть интенсивно и очень быстро. Она использует свою мощь, особенно на быстром харде.
Так что надо быть готовой, проявлять инициативу, но и в обороне играть хорошо. Все игроки, дошедшие до полуфинала, заслужили этот результат, так что матч будет сложным в любом случае. Я выложусь на полную».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.thetennisgazette.com
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