Андреева об общении со Шнайдер: «Иногда мы обсуждаем людей на стадионе. И я говорю: «Ты видела вот этого парня?» А Диана: «О, да! Он красавчик»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как общаются друг с другом вне корта.

ДШ: «У нас отличные взаимоотношения на корте и за его пределами. Очень легко играть: она знает, что буду делать я, а я знаю – что она».

МА: «Когда нам нужно играть друг против друга – это худшее, что может произойти. Но когда вижу сетку и не вижу рядом имя Дианы, я такая: «Фух, окей, мы сделали это».

МА: «Мне нравится форма [Дианы]. Красное платье, красная бандана. Цвет банданы почти совпадает с цветом платья – смотрится потрясающе».

ДШ: «Мне так нравятся ее кудряшки. Вот бы мне такие! А Мирра наоборот хочет прямые».

МА: «Нет, мне нравятся мои кудряшки. Но иногда с ними столько проблем. Я укладываю их по 15 минут, и это настоящая тренировка на руки. И все должно выглядеть идеально».

МА: «Иногда мы обсуждаем людей на стадионе. И я говорю: «Ты видела вот этого парня?» А Диана: «О, да! Он красавчик». Иногда бывают и такие разговоры. Но когда я играю одиночку, то, конечно, не отвлекаюсь. Но во время пары мы веселимся, говорим о чем угодно».

Мирра и Шнайдер – в полуфинале Australian Open в паре. Почему они так хороши?