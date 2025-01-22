Шнайдер о том, что они с Миррой вышли в 1/2 Australian Open: «Это круто – как видите по нашим лицам»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в 1/2 Australian Open.

Они разгромили Камиллу Рахимову и Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:0.

Шнайдер: «Это круто – как видите по нашим лицам. Отличная неделя. Мы показывали потрясающий теннис и хотим сыграть еще лучше в следующих матчах».

Андреева: «Мы просто стараемся играть агрессивно. Иногда это не получается. В начале матча на брейк-пойнтах наши соперницы показывали отличный теннис. Мы сосредотачивались на том, чтобы продолжать в том же духе – и в итоге все получилось».