Шнайдер о том, что они с Миррой вышли в 1/2 Australian Open: «Это круто – как видите по нашим лицам»
Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в 1/2 Australian Open.
Они разгромили Камиллу Рахимову и Сару Соррибес-Тормо – 6:3, 6:0.
Шнайдер: «Это круто – как видите по нашим лицам. Отличная неделя. Мы показывали потрясающий теннис и хотим сыграть еще лучше в следующих матчах».
Андреева: «Мы просто стараемся играть агрессивно. Иногда это не получается. В начале матча на брейк-пойнтах наши соперницы показывали отличный теннис. Мы сосредотачивались на том, чтобы продолжать в том же духе – и в итоге все получилось».
Опубликовал: Павел Ниткин
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