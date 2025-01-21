Соболенко вышла в полуфинал на третьем Australian Open подряд

Арина Соболенко вышла в 1/2 финала Australian Open.

В четвертьфинале она победила Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3) и сравняла счет в личных встречах (2:2).

В решающем сете белоруска отыграла два брейка.

Соболенко выиграла 10-й матч подряд в 2025-м (начала сезон титулом в Брисбене) и 19-й матч подряд в Мельбурне (победила на двух предыдущих Australian Open).

Для Соболенко это будет 10-й полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Теперь она поборется с Паулой Бадосой, у которой ведет 5:2 в личных встречах.