Соболенко вышла в полуфинал на третьем Australian Open подряд
Арина Соболенко вышла в 1/2 финала Australian Open.
В четвертьфинале она победила Анастасию Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3) и сравняла счет в личных встречах (2:2).
В решающем сете белоруска отыграла два брейка.
Соболенко выиграла 10-й матч подряд в 2025-м (начала сезон титулом в Брисбене) и 19-й матч подряд в Мельбурне (победила на двух предыдущих Australian Open).
Для Соболенко это будет 10-й полуфинал на турнирах «Большого шлема».
Теперь она поборется с Паулой Бадосой, у которой ведет 5:2 в личных встречах.
Опубликовала: Любовь Энина
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