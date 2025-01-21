Павлюченкова прервала серию Соболенко из 25 сетов, выигранных на Australian Open
Анастасия Павлюченкова борется с Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open.
Счет 2:6, 6:2, идет третий сет.
Павлюченкова – первая, кто выиграл у Соболенко сет в Мельбурне после финала-2023. Тогда белоруска отыграла дефицит в сет у Елены Рыбакиной.
Таким образом, прервалась серия Соболенко из 25 сетов, выигранных на Australian Open.
Опубликовала: Любовь Энина
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