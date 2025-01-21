Павлюченкова прервала серию Соболенко из 25 сетов, выигранных на Australian Open

Анастасия Павлюченкова борется с Ариной Соболенко в полуфинале Australian Open.

Счет 2:6, 6:2, идет третий сет.

Павлюченкова – первая, кто выиграл у Соболенко сет в Мельбурне после финала-2023. Тогда белоруска отыграла дефицит в сет у Елены Рыбакиной .

Таким образом, прервалась серия Соболенко из 25 сетов, выигранных на Australian Open .