Алекс де Минаур: «Когда я очень напряжен на корте, я просто думаю о бюджете свадьбы: «Нужно выиграть больше матчей и заработать больше денег»
Он встретится с Янником Синнером, которому проиграл все девять матчей.
– Конечно, я рад, и это шанс сыграть четвертьфинал дома. Будет потрясающая атмосфера. Я очень жду матча и впервые за этот турнир не буду фаворитом. Можно сказать, глоток свежего воздуха. Наконец-то от меня нет ожиданий. Я играю против первой ракетки мира. Я очень жду битвы, именно ради таких матчей я упорно работал.
– Тебе нужно сказать себе: чем больше побед, тем больше призовых и тем больше бюджет свадьбы (австралиец помолвлен с 25-й ракеткой мира Кэти Болтер – Спортс’’).
– Именно так. Если честно, когда вы видите, что я очень напряжен на корте, я просто думаю о бюджете свадьбы: «Нужно выиграть больше денег, выиграть больше матчей». Все мысли только об этом, так что теперь вы знаете, что творится у меня голове (улыбается).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий