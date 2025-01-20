Алекс де Минаур: «Когда я очень напряжен на корте, я просто думаю о бюджете свадьбы: «Нужно выиграть больше матчей и заработать больше денег»

Алекс де Минаур поделился настроем на четвертьфинал Australian Open.

Он встретится с Янником Синнером, которому проиграл все девять матчей.

– Конечно, я рад, и это шанс сыграть четвертьфинал дома. Будет потрясающая атмосфера. Я очень жду матча и впервые за этот турнир не буду фаворитом. Можно сказать, глоток свежего воздуха. Наконец-то от меня нет ожиданий. Я играю против первой ракетки мира. Я очень жду битвы, именно ради таких матчей я упорно работал.

– Тебе нужно сказать себе: чем больше побед, тем больше призовых и тем больше бюджет свадьбы (австралиец помолвлен с 25-й ракеткой мира Кэти Болтер – Спортс’’).

– Именно так. Если честно, когда вы видите, что я очень напряжен на корте, я просто думаю о бюджете свадьбы: «Нужно выиграть больше денег, выиграть больше матчей». Все мысли только об этом, так что теперь вы знаете, что творится у меня голове (улыбается) .