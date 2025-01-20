Де Минаур о четвертьфинале против Синнера, которому проиграл 9 матчей: «Самое прекрасное в теннисе то, что, выйдя на корт, вы оба начинаете со счета 0:0»

Алекс де Минаур рад, что вышел в 1/4 финала на четвертом «Большом шлеме» подряд.

«Я открыто говорил о своих амбициях и целях на «Шлемах». Слишком долго я неудачно выступал на крупных турнирах. В конечном счете я понял, что если хочу стать сильным игроком и подняться в топ-10, то должен выступать намного лучше именно на этих турнирах.

Я много работал над собой, чтобы у меня появились эти возможности. Это не произошло в одночасье – это был долгий процесс. Но я рад, что настолько стабилен, и мне очень приятно выйти в четыре четвертьфинала на «Шлемах» подряд».

Также австралиец высказался о матче с Янником Синнером. Счет в личных встречах 9:0 в пользу итальянца.

«Самое прекрасное в теннисе то, что, выйдя на корт, вы оба начинаете со счета 0:0. Это совершенно новый день, совершенно новый матч, и может произойти что угодно. Спорт непредсказуем. Именно с таким настроем я выйду на этот матч. Я очень его жду.

Именно такие матчи я хочу играть. За весь турнир это будет первый матч, в котором я не буду фаворитом и не буду чувствовать давления и ожиданий.

Нужно сосредоточиться на нынешнем матче и забыть обо всем, что случилось в прошлом. Единственное, что я почерпнуть из прошлого, – это матчи, в которых я хорошо играл и находил незащищенные зоны корта.

Мы разработаем план игры. Многое зависит от того, когда мы будем играть – утром или вечером. Это два совершенно разных матча и два разных подхода к игре. Но я буду готов к битве с первого и до последнего очка».