Де Минаур вышел в четвертьфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд

Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур выиграл в 1/8 финала Australian Open.

Он победил Алекса Микельсена – 6:0, 7:6(5), 6:3.

Де Минаур пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее он доходил до этой стадии на US Open в 2020-м и 2024-м, а также на «Ролан Гаррос»-2024 и «Уимблдоне»-2024.

За выход в полуфинал австралиец поборется с Янником Синнером (0:9 в личных встречах).