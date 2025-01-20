Де Минаур вышел в четвертьфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд
Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур выиграл в 1/8 финала Australian Open.
Он победил Алекса Микельсена – 6:0, 7:6(5), 6:3.
Де Минаур пятый раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее он доходил до этой стадии на US Open в 2020-м и 2024-м, а также на «Ролан Гаррос»-2024 и «Уимблдоне»-2024.
За выход в полуфинал австралиец поборется с Янником Синнером (0:9 в личных встречах).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
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