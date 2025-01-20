Кириос о словах журналиста в адрес Джоковича: «Почему всегда именно самые неспортивные люди критикуют лучших спортсменов мира? 😭»
Ник Кириос отреагировал на конфликт Новака Джоковича с официальным вещателем AO.
Вчера Джокович отказался давать интервью на корте из-за того, что его оскорбили высказывания журналиста Тони Джонса.
«Почему всегда именно самые неспортивные люди критикуют лучших спортсменов мира? 😭» – твитнул Кириос.
Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @NickKyrgios
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