Илон Маск поддержал позицию Джоковича, бойкотировавшего интервью на Australian Open
Илон Маск отреагировал на конфликт Новака Джоковича с официальным вещателем AO.
Джокович не дал интервью на корте после выхода в четвертьфинал Australian Open из-за оскорблений от журналиста австралийского телеканала Channel 9 – тот сказал, что серб «переоценен» и его надо «выгнать».
«Гораздо лучше просто поговорить с общественностью напрямую, чем проходить через негативный фильтр традиционных СМИ», – твитнул Маск, репостнув видео Джоковича с объяснением своей позиции.
Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @elonmusk
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