Илон Маск поддержал позицию Джоковича, бойкотировавшего интервью на Australian Open

Илон Маск отреагировал на конфликт Новака Джоковича с официальным вещателем AO.

Джокович не дал интервью на корте после выхода в четвертьфинал Australian Open из-за оскорблений от журналиста австралийского телеканала Channel 9 – тот сказал, что серб «переоценен» и его надо «выгнать».

«Гораздо лучше просто поговорить с общественностью напрямую, чем проходить через негативный фильтр традиционных СМИ», – твитнул Маск, репостнув видео Джоковича с объяснением своей позиции.

Скандал на Australian Open: Джокович объявил бойкот из-за оскорблений журналиста