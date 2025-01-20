Эмбер о словах Зверева, что скоро он войдет в топ-10: «Он говорит об этом уже два года. Не знаю, искренние ли это слова»
Юго Эмбер больше не ставит перед собой цель войти в топ-10.
– На корте Зверев сказал, что видит вас игроком топ-10 в ближайшем будущем. Что вы об этом думаете?
– Он говорит об этом уже два года (улыбается). Это круто. Не знаю, искренние ли это слова, но мне все равно, я делаю свое дело. Стараюсь выкладываться по полной. Я ни о чем не жалею, ищу возможности и борюсь каждый день. И если однажды я войду топ-10, то буду очень рад. Но это не самоцель, дело не в этом. Это последнее, что будет меня беспокоить в конце карьеры. Я не собираюсь жить только этим, как в прошлом году. Тогда я был очень расстроен. Мне было трудно двигаться дальше, когда цель не была достигнута.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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