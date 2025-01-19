Зверев о том, что не проигрывает левшам 28 матчей подряд: «Это просто из-за того, что мой старший брат левша»

Александр Зверев поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Australian Open.

Он обыграл Юго Эмбера 6:1, 2:6, 6:3, 6:2.

«Я очень рад, что вышел в четвертьфинал, отдав только один сет. И мой соперник играл в нем невероятно. Наделю назад я не был уверен в своем уровне, не мог играть много розыгрышей на тренировках и готовиться так, как хотел».

Также он прокомментировал то, что не проигрывает левшам 28 матчей подряд. В целом его статистика личных встреч с ними – 72:17.

«Не думаю, что что-то в моей игре особенно хорошо работает именно против левшей. Мне кажется, это просто из-за того, что мой старший брат левша, я вырос с левшами.

Все слайсы, топспины, которые делают левши и которые могут быть не очень комфортными для некоторых игроков, для меня более привычны просто потому, что я тренировался с левшой и привык к этому. Думаю, в этом главная причина.